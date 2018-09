Gonçalo Guedes foi convocado por Fernando Santos, mas não entrou em campo. Espanhóis ficaram chateados

O Valencia já não tinha gostado que Fernando Santos tivesse poupado Cristiano Ronaldo aos encontros com a Croácia e Itália, e não Gonçalo Guedes, apesar do pedido do clube nesse sentido. Mas a equipa espanhola, porém, gostou ainda menos do que acabou por acontecer nos últimos dois jogos da selecção portuguesa: o “ducati” nem jogou um minuto.

De acordo com o jornal “Superdeporte”, os responsáveis do clube andaluz estão revoltados com a Federação Portuguesa de Futebol. Se era para não jogar, "para quê" convocar Gonçalo Guedes, questionam.

A manchete do desportivo esta terça-feira é dedicada a Guedes e tem como título essa mesma questão: “Para quê?”