Loucos por Herrera: Real Madrid e Roma competem pelo mexicano

A não ser que algo mude radicalmente, Herrera deverá sair do FC Porto já em janeiro. O contrato do mexicano acaba em junho e não faltam interessados. Sair a custo zero será um pesadelo para os dragões.

De acordo com a “Bola” esta quinta-feira, Lopetegui, treinador do Real Madrid, veio nos últimos dias à cidade invicta para tentar convencer Herrera que os merengues têm de ser o seu destino futuro.

Segundo o desportivo, representantes do jogador encontraram-se com o treinador espanhol; o Real quer Herrera já em janeiro, mas sabe que terá de lutar pelo jogador, pois há mais interessados.

O jornal italiano “Corriere dello Sport” esta quinta-feira escreve que o internacional mexicano já recusou quatro propostas de contrato por parte da SAD dos campeões portugueses. E que o seu destino será o AS Roma.

O médio de 28 anos até já terá dado o sim à AS Roma para a época 2019/20, escreve o jornal. O acordo com a AS Roma é válido para a próxima época, mas a transferência poderá ser antecipada para janeiro, caso o FC Porto aceite libertá-lo por cerca de 12 milhões de euros.