Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho processam o Sporting

Três dias antes das eleições para a presidência do Sporting, Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho meteram uma ação na Justiça Cível de Lisboa contra o clube de Alvalade, avança o “Record” esta sexta-feira.

De acordo com o desportivo, este processo está ligado à providência cautelar de BdC contra a Assembleia Geral Extraordinária do passado dia 23 de junho que resultou na destituição do antigo dirigente dos leões.

Como é público, o Sporting contestou a providência cautelar interposta por BdC e Godinho; até ao momento, ainda não houve qualquer decisão judicial sobre este processo.

Segundo a informação do processo que está disponível na plataforma Citius, o valor do mesmo é de 50.000,01 euros.