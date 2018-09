Paulo Gonçalves está de saída do Benfica

Tudo indica que o Benfica está prestes a deixar cair Paulo Gonçalves, assessor jurídico do clube que é arguido no caso E-toupeira. Segundo a “Bola” esta sexta-feira, o responsável encarnado já terá estabelecido um acordo com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e irá cessar funções.

O anúncio oficial da saída de Paulo Gonçalves, figura que está ligada ao clube da Luz há 12 anos, deverá acontecer no decorrer da próxima semana, escreve o desportivo.

A SAD do Benfica é acusada de 30 crimes no processo e-Toupeira e o seu assessor jurídico Paulo Gonçalves de 79 crimes, segundo a acusação do Ministério Público (MP), lembremos.