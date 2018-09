Griezmann: “Já como na mesma mesa que Messi e Ronaldo”

Antoine Griezmann sonha alto, sonha com bolas de ouro e prémios de melhor do mundo. E talvez tenha razões para tal.

Em entrevista ao desportivo “AS” esta segunda-feira, o avançado do Atlético de Madrid falou sobre o desgosto de não haver nenhum francês na lista dos nomeados para o prémio The Best (essa distinção coube a Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Salah) e confessou que já se vê ao mesmo nível que Lionel Messi e CR7.

Questionado sobre a possibilidade de já ser o melhor jogador do mundo na atualidade, se já se “senta na mesma mesa de Messi e Cristiano Ronaldo?”, o jogador francês não foi comedido. “Sim, acredito que sim. Tenho essas imagens da mesa presentes na minha cabeça e sei que desfruto muito em estar nela, mas também sei que ainda posso fazer melhor”, atirou.

Quanto aos nomeados do prémio The Best, Griezmann disse que agora já não se pode fazer nada. “É o prémio da FIFA e é uma lástima que não haja nenhum campeão do mundo nomeado. Fizemos um grande Mundial e todo o plantel merecia esse prémio: Mbappé, Varane, Kanté, ainda que não se fale muito dele fez um Mundial estupendo, ou eu mesmo... mas é assim. Acredito que a Bola de Ouro tem mais prestígio, mais história, tenho-a na minha cabeça e há ainda três meses para dar tudo e logo se vê o que acontece”, disse o jogador gaulês, piscando assim o olho a um prémio futuro.