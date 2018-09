Serena Williams: “Continuo sem entender. A verdade é que nós enquanto mulheres só podemos fazer metade do que os homens fazem no court”

Serena Williams ainda não fez as pazes com o que passou na final do Open US que perdeu para Naomi Osaka. Em entrevista ao programa australiano “The Project”, a tenista não recuou nas suas acusações dirigidas ao árbitro português Carlos Ramos.

“Continuo sem entender. A verdade é que nós enquanto mulheres só podemos fazer metade do que os homens fazem dentro de um court de ténis”, disse.

Estas palavras de Serena surgem já depois do seu treinador, Patrick Mouratoglou, ter admitido em público que tentou passar “dicas” à tenista. Questionada a propósito desta admissão, Serena não cedeu. “Não temos sinais e não faço ideia do que ele estava a tentar dizer-me”, disse.