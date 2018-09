Dani Alves: “Ao contrário do que o mundo pensa, o Real Madrid é mais equipa sem Cristiano Ronaldo”

Com o início da fase de grupos Liga dos Campeões marcado para esta terça-feira, os olhos da Europa parecem rumar a Turim: todos querem ver de o Sr. Champions AKA Cristiano Ronaldo consegue fazer aquilo que prometeu (e quer). Ou seja, levar a Juventus às costas e conseguir o seu sexto título na competição.

Dani Alves, jogador do Paris Saint-Germain lesionado e que não vai entrar em campo frente ao Liverpool de Klopp, não parece estar a torcer pelo português, tendo em conta a entrevista que dá hoje ao jornal “Marca”.

Para o lateral brasileiro, quem ficou a ganhar com a saída de CR7 foi o Real Madrid. “Eu penso que, ao contrário do que o mundo pensa, o Real Madrid é mais equipa sem Cristiano, agora é um pouco mais difícil do que era antes. Antes era complicado, mas centrava-se muito do ataque em Cristiano, e agora é um pouco mais perigoso, pelo menos como vejo o futebol e o conceito que tenho deste jogo. E acredito que disto entendo um pouco”, afirmou.

“Não vai ser tão fácil meter mão neste Real Madrid, é mais equipa agora. É evidente que Cristiano é uma perda brutal para o conjunto blanco, mas o Real Madrid é o Real Madrid", sublinhou.