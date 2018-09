João Paulo Rebelo: “Se o Benfica continuar a prevaricar, as sanções vão manter-se”

O apoio ilegal do Benfica às suas claques demorou quatro anos a ser penalizado por parte Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), situação que gerou uma tempestade dentro e fora da instituição. Esse cenário, porém, não se voltará a repetir, garantiu João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, em entrevista ao “Jogo” esta terça-feira. Se o Benfica prevaricar, será penalizado, sublinhou.

“Este é o ponto central, a segurança e sancionar quem prevarica. É preciso conhecer as pessoas. O regulamento de segurança do Benfica é aceite em 2014 no IPDJ. Eu também poderia questionar o que aconteceu entre 2014 e 2016. Tanto que quando cheguei em abril de 2016, eu, como muito dos portugueses, já me questionava. É uma evidência que há grupos que não estão registados. E não é só o caso do Benfica, mas esse é o exemplo mais visível”, disse o governante.

De acordo com o Benfica, as claques não recebiam qualquer apoio do clube, eram grupos informais de adeptos.

“Percebermos que havia um clube [Benfica] que se escusava, que argumentava, por um conjunto de regras que tinha no seu próprio regulamento de organização e segurança, e que evitava sanções argumentando com isso; se o regulamento foi alterado, agora já não há razão nenhuma para que as multas não sejam aplicadas. É perfeitamente normal que se continuar a prevaricação, continuarão as sanções. Mas agora podemos aplicar a lei, sem qualquer equívoco”, frisou.