A foto da PJ de Paulo Gonçalves, o meio-regresso de Jonas e o elogio de um certo Gaúcho

As prendas

O "Correio da Manhã" traz à primeira página a foto que a Polícia Judiciária tirou de Paulo Gonçalves a entregar as prendas aos oficiais de justiça que o MP acredita terem sido corrompidos pelo advogado para entrar ilegalmente no Citius. É o caso e-toupeira e neste caso aconteceu no Benfica-Chaves da época transacta. Os acusados José Augusto Silva e Júlio Loureiro, segundo o "CM", "foram seguidos [pela PJ] desde o norte do País até entrarem no Estádio da Luz". Assistiram aos jogos e no final seguiram com Paulo Gonçalves à garagem onde este lhes passou as prendas.

O clássico

Segundo o jornal "Record" e também "A Bola", Jonas está prestes, prestes a regressar ao ativo. Os jornais escrevem que o brasileiro irá ser reintroduzido aos poucos na equipa para ganhar o tal ritmo competitivo que lhe permita estar pronto para o Benfica-FC Porto. O avançado treinou-se "sem limitações", pode ser opção para o jogo com o Desportivo das Aves (domingo) e terá outras duas oportunidades (Chaves e AEK) para testar o cabedal antes do clássico na Luz. Fica a dúvida: o que irá fazer Vitória quando Jonas e Ferreyra estiverem no ponto? Mudará para o 4x4x2? Sacrificará alguém?

Raphinha

"O Jogo" traz uma conversa curiosa com Ronaldinho Gaúcho que revela uma revela uma relação de proximidade com Raphinha, o extremo/avançado que agarrou a titularidade em Alvalade. Gaúcho, um dos melhores futebolistas da história, diz que "tem uma amizade de família há muito tempo" com o jogador do Sporting e garante que ele "vai longe" e que fará "uma carreira incrível"