Barcelona tropeça com o Girona e é apanhado pelo Real Madrid

O FC Barcelona, reduzido a 10 desde os 35 minutos, perdeu hoje os primeiros pontos na Liga espanhola de futebol, ao empatar 2-2 na receção ao vizinho Girona, sendo alcançado pelo Real Madrid na liderança, à quinta jornada.

A formação catalã adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com o quinto golo do argentino Lionel Messi, que se isolou como o estrangeiro com mais jogos na prova (423), mas, aos 35, o francês Lenglet foi expulso pelo VAR, com polémica, por alegada agressão.

Em superioridade numérica, o Girona aproveitou e deu a volta ao resultado, com um ‘bis’ do uruguaio Christian Stuani, o primeiro a acabar a primeira parte, aos 45 minutos, e o segundo a começar a segunda, aos 51.

A perder, Ernesto Valverde, que tinha trocado Dembélé por Umtiti ao intervalo, fez entrar Rakitic e Coutinho e o ‘Barça’ passou a dominar por completo o encontro, chegando à igualdade aos 63 minutos, por Gerard Piqué.

Na parte final, os campeões em título, com o português Nelson Semedo os 90 minutos, tentaram tudo para voltar ao comando do marcador, mas não conseguiram.

Na tabela, o FC Barcelona passou a somar 13 pontos, os mesmos do Real Madrid, que no sábado recebeu e bateu o Espanyol por 1-0, graças a um tento de Marco Asensio.

Em relação aos outros jogos do dia, destaque para o Sevilha, que goleou fora o Levante por 6-2, com um ‘hat-trick’ do francês Bem Yedder e golos portugueses de Daniel Carriço, em estreia na prova, e André Silva, que marcou pela quarta vez.

Os outros encontros acabaram empatados, a zero entre o Villarreal e o Valência, que contou com Gonçalo Guedes desde os 56 minutos e jogou com 10 desde os 58, e a dois entre o Betis e o Athletic, que esteve a vencer por 2-0 e não aguentou uma segunda parte com 10, após a expulsão de Susaeta.