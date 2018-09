Francisco J. Marques: “Nem uma palavrinha sobre a cotovelada do Rúben Dias?”

Regressou o campeonato, regressaram as polémicas, podemos afirmar. Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto, reagiu no domingo à noite à arbitragem de Rui Costa no encontro entre o Benfica e o Desportivo das Aves.

Para o diretor de comunicação do FC Porto, Rúben Dias, central dos encarnados, deveria ter visto o cartão vermelho, depois de ter dado uma cotovelada num jogador do Aves.

"Hoje o Benfica Press está demorado. Então, nem uma palavrinha sobre esta cotovelada do Rúben Dias que o árbitro sancionou erradamente com amarelo e o VAR não corrigiu? Ainda estão a rezar?", escreveu o dirigente portista no Twitter.