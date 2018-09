Onde anda Gelson Martins?, perguntam os espanhóis

No último verão, Gelson Martins trocou o Sporting pelo Atlético de Madrid (transferência que ainda não está resolvida, devido às suas circunstâncias), o que se entendia ser uma mudança positiva na sua carreira, mas talvez as expectativas tenham sido demasiado elevadas. O português ainda não ganhou a confiança de Diego Simeone, mal entrou em campo, desde o início da época. E os espanhóis já repararam nisso.

O desportivo “AS” escreve esta segunda-feira: “Algo se passa com Gelson: quatro encontros sem jogar um minuto”. As estatísticas não estão do lado do ex-jogador do Sporting, nota o desportivo.

Neste momento, o internacional português ainda só esteve em campo 32 minutos pelo Atlético de Madrid; é o terceiro jogador menos utilizado no plantel, estando à frente do guarda-redes António Adán (que não jogou nenhum minuto) e do lesionado Santiago Arias (que só jogou 23 minutos).

Apesar da sua ausência em campo, Diego Simeone já afirmou que confia nas capacidades de Gelson Martins. “Vai ser um jogador importante no futuro. Há que ter paciência. O melhor é que no momento de jogar o faça bem. Estará bem se continuar a treinar assim” afirmou o técnico argentino.