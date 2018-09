Baganha faz denúncias à PGR

Augusto Baganha, ex-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), fez chegar ontem três denúncias à Procuradoria-Geral da República, avança o “Record” esta terça-feira.

Os três assuntos em causa “necessitam urgententemente de ser investigados” e estão relacionados estar relacionados com a sua recente exoneração do cargo de presidente do IPDJ, assim como a de Lídia Praça, ex-vogal do respetivo Conselho Diretivo, segundo Baganha.

O ex-responsável máximo do IPDJ queixou-se da intrusão, acesso e pesquisas ilegítimas realizadas no PC da ex-vogal Lídia Praça; de furto de documento - o original da ata 11 da reunião de 5 de maio de 2017 do Conselho Diretivo do IPDJ; e favorecimento de entidade: o Benfica, que viu 55 autos de contraordenação serem arquivados devido ao atraso de cerca de 9 meses num processo administrativo sob a tutela de Vítor Pataco, na altura ‘vice’ e agora atual presidente do IPDJ.