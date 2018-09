Se acha que o golo de Eder no Euro2016 foi extraordinário, espere até ver este

Se Éder não foi feito para ser um jogador sempre brilhante, Éder nasceu, podemos dizê-lo, para golos nos momentos decisivos. Que o diga Portugal, que o diga o Lokomotiv de Moscovo.

Na quarta-feira à noite, o avançado português voltou a brilhar na partida entre o Lokomotiv Moscovo e o Baltika, emblema do segundo escalão russo, a contar para os 16 avos de final da Taça da Rússia.

Éder entrou em campo logo no início da segunda parte, quando o campeão russo perdia por 2-1. Passados 14 minutos, o herói português no Euro2016 recebeu a bola à entrada da grande área adversária e empatou a partida com um golo sensacional.

O jogo iria depois seguir para prolongamento. Aí, aos 105 minutos, Miranchuk apontou o o golo que permitiu ao campeão russo carimbar o acesso à próxima fase.