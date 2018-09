Rúben fez penálti? Conti foi bem expulso? Vitória tem razão? O que dizem os especialistas

O Benfica ficou aquém da expectativas no jogo com o Chaves. Sofrer um golo aos 93 minutos foi um balde de água fria para a equipa de Rui Vitória, quando esta julgava já ter os três pontos assegurados. No final, sobrou o empate a duas bolas. E as críticas do treinador dos encarnados à arbitragem de João Capela.

Teria Rui Vitória razões para se queixar? No ver dos especialistas em arbitragem do “Jogo”, o Benfica até saiu beneficiado pelos erros do juiz da partida. “Se tivesse marcado o penálti sobre William [jogador da equipa flaviense], João Capela teria saído de Chaves com um trabalho de bom nível”, escreve Fortunato Azevedo.

Rúben Dias fez penálti?

Aos 73 minutos, Rúben Dias meteu-se numa embrulhada com William na área. Por pouco, João Capela não marcou penálti - algo que teria sido trágico para o Benfica. Neste lance, a opinião dos especialistas em arbitragem ficou dividida.

Se Fortunato Azeredo diz que João Capela errou ao não marcar penálti, o ex-árbitro José Leirós defende o contrário. “Ambos os jogadores se agarram e caem quando a bola já passou. João Capela decidiu bem em deixar prosseguir o jogo”, aponto.

Conti foi bem expulso? Para três especialistas, sem dúvida que sim.

Quase ao cair do pano, o Benfica ficou só com 10 jogadores em campo. O defesa-central Conti foi expulso por vermelho direto, algo que fez Rui Vitória ficar transtornado. Parte das culpas do segundo golo do Chaves foram atribuídas a este momento e à decisão de João Capela.

Porém, o treinador do Benfica não tem razão para se queixar, na opinião dos especialistas em arbitragem. “Conti teve uma atitude grosseira, deveras violenta e justificadora do cartão vermelho direto que foi exibido”, escreve Jorge Coroado.

“Através de um tackle deslizante, Conti protagonizou uma entrada grosseira e atingiu o calcanhar do adversário com os pitons da bota esquerda. João Capela, em cima do lance, esteve bem em exibir o cartão vermelho”, apontou também José Leirós.