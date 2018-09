Secretário de Estado contesta acusações de Augusto Baganha: confirma envio de SMS, mas nega pressão

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, assumiu perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, na quinta-feira, que enviou uma mensagem a um membro do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) com o número de um advogado do Benfica - acusação lançada por Augusto Baganha, ex-presidente do IPDJ, esta semana. Mesmo assim, recusou a ideia que tivesse cedido a alguma pressão do clube encarnado.

“Foi-me pedida uma reunião por um representante do agente desportivo. Não há entidade ligada ao desporto e juventude que procure reunir com o secretário de Estado e não tenha uma audiência. Nessa reunião, foram-me transmitidas preocupações e o que eu fiz foi encaminhar para o IPDJ, que é quem tinha a competência para tratar do assunto”, explicou João Paulo Rebelo, declarações que são reproduzidas esta sexta-feira por todos os desportivos nacionais.

Como motivo do contacto estava a interdição do Estádio da Luz, dado que o IPDJ tinha considerado nulo o plano de segurança do recinto, o que impedia o Benfica de receber jogos no seu estádio até que esta situação fosse retificada, lembrou o secretário de Estado.

“Onde é que há um problema nisto? A reunião não foi num vão de escada ou num café. Foi no meu gabinete e está na minha agenda. Isto faz parte das minhas ações”, atirou João Paulo Rebelo.

Questionado quanto à demissão de Augusto Baganha do cargo de presidente do IPDJ, o secretário de Estado da Juventude e Desporto não revelou nenhum novo detalhe; referiu, mais uma vez, que a sua decisão se baseou numa nova orientação estratégica para o Instituto e que o governo tomou esta decisão no estrito cumprimento da lei.