Baganha, o SMS e a explicação do secretário de Estado: "Não me convence. Devia ser o clube a dirigir-se ao IPDJ e não o contrário"

Numa entrevista ao diário "Record", o antigo presidente do IPDJ, Augusto Baganha, voltou a afirmar muitas dúvidas quanto ao processo que levou à sua exoneração do cargo para o qual havia sido nomeado até ao próximo ano.

"A fundamentação é vaga. É uma situação pouco clara que culminou com a minha exoneração e da dr. Lídia Praça. Há toda uma atividade para trás muito positiva", começou por dizer, frisando que, por exemplo, "a nível de contas" o instituto passou de "dívida para saldo positivo" no seu mandato.

Baganha tem acusado a tutela e nomeadamente o secretário de Estado da Juventude e Desporto de pressões no caso da interdição do Estádio da Luz e garante que os membros do conselho diretivo que defenderam a interdição foram os que acabaram afastados.

"Sempre procurámos seguir as orientações políticas, sendo exemplo a alocação sobre a interdição do Estádio da Luz. As pessoas que mais seguiram essa indicação acabaram afastadas, enquanto os elementos que votaram contra a alocação foram repescados. Mais estranho: o posicionamento dos quatro elementos foi observado pelo secretário de Estado numa reunião", disse.

"Fui injustiçado. E, como se percebe, há um favorecimento de dois ex-colegas em detrimento de outros", continuou. E as razões para tal? "Não sei. Posso deduzir, mas não sei. Talvez um melhor relacionamento pessoal com o secretário de Estado", atirou.

Augusto Baganha reafirma ainda que o caso da interdição do Estádio da Luz marcou um antes e um depois da relação do IPDJ com a tutela ("O relacionamento esfriou-se, nunca mais correu da forma que até aí tinha sido habitual") e promete manter-se "firme nesta caminhada", caso seja alvo de processos na justiça.

O antigo líder do IPDJ, exonerado em agosto, deixa ainda no ar que os dois elementos do conselho diretivo que acabaram repescados pelo Governo já saberiam do processo antes dele próprio.

"Aquando do processo de exoneração, tínhamos uma audiência prévia e convidámos o Carlos Manuel Pereira a faze-lo connosco. Não aceitou. Leva-me a supor que tudo já estava preparado, urdido. Talvez já soubessem que iriam sair dois elementos, mas que outros dois seriam repescados", frisou.

Quanto às justificações do secretário de Estado João Paulo Rebelo sobre o SMS que enviou a Lídia Praça com o contacto do advogado do Benfica, algo que fez, diz, apenas para reencaminhar as preocupações que lhe tinham sido transmitidas numa reunião com representantes do clube, Baganha não fica convencido.

"A explicação não me convence. Ao não ter o seu regulamento de segurança aprovado a ao ser-lhe aplicada a sanção de interdição do estádio, devia ser o clube a dirigir-se ao IPDJ e não o contrário", disse