Houve mesmo grande penalidade de Amir sobre Raphinha? Eis o que dizem os especialistas

Foi o lance que permitiu ao Sporting abrir o marcador no sábado em Alvalade: minuto 11, Jovane lança Raphinha e o brasileiro cai na área após contacto com Amir.

Nuno Almeida prontamente apontou para a marca de grande penalidade e a opinião geral é que o juiz do Algarve não se equivocou na decisão, num lance em que poderiam existir dúvidas sobre o aproveitamento (ou não) da situação por parte de Raphinha.

No "Record", Jorge Faustino considera que a decisão foi correcta já que "Amir tocou com o braço direito no pé esquerdo de Raphinha, provocando a queda". Frisa ainda a advertência correta com cartão amarelo.

No mesmo jornal, Marco Ferreira explica que "o guarda-redes tenta chegar à bola, acabando por derrubar o adversário com o corpo". Boa decisão, portanto, de Nuno Almeida.

Na Sport TV, Pedro Henriques deu também nota positiva à decisão de Nuno Almeida. "No impacto no chão, o braço direito de Amir sobe e embate no pé esquerdo de Raphinha", diz, após rever o lance frame-a-frame. Para o antigo juiz, "não há aproveitamento do lance por parte do jogador do Sporting".

Este é o único ponto em que a avaliação de Duarte Gomes difere da de Pedro Henriques. Na sua coluna no diário "A Bola", o antigo árbitro frisa que Raphinha "nada fez para evitar o contacto (bem antes pelo contrário", mas que isso não muda nada em relação à validade da grande penalidade.

"A infracção é sempre de quem, com o corpo, se atravessa à frente de um atleta que vem em alta velocidade", explica Duarte Gomes. "No seu movimento deslizante, Amir acabou por tocar com o braço direito no pé esquerdo do jogador do Sporting. Boa decisão e amarelo bem exibido", continua, relembrando que Amir foi apenas admoestado com cartão amarelo já que deixou de existir "tripla penalizarão" nestes casos. Ou seja, grande penalidade, expulsão e castigo no jogo seguinte.