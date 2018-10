Benfica: portas fechadas no Seixal também?

As equipas de formação do Benfica correm o risco de realizarem de 12 jogos à porta fechada nos campos nº 5, 7 e 9 do Caixa Futebol Campus, devido a um processo de contraordenação levantado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). Esta notícia é avançada pelo “Record” esta quinta-feira.

Segundo o desportivo, estão em causa 30 infrações, cometidas entre 21 de janeiro e 27 de maio deste ano, em jogos de diversos escalões. A maioria das infrações dizem espeito à inexistência de regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público .

De acordo com o auto de contraordenação levantado IPDJ, o Benfica, depois de interpelado pela PSP, comprometeu-se a “proceder ao registo” de regulamento aplicável a cada campo.