Jordi Alba: “O prémio The Best é uma mentira. Messi come numa mesa à parte, joga a outro nível”

Todos os prémios são subjetivos? Para Jordi Alba, lateral do Barcelona, sim.

Na quarta-feira à noite, depois da vitória do Barcelona frente ao Tottenham por 4-2, o jogador da equipa catalã lembrou a atribuição do prémio The Best a Luka Modric este ano. Um embuste, na sua opinião.

“O prémio The Best é uma mentira. Modric é, apenas, um dos melhores jogadores do mundo. Messi come numa mesa à parte, joga a outro nível”, afirmou o lateral espanhol.

Lionel Messi contribuiu com dois golos para a vitória do Barcelona em Londres.