Quatro golos em 13 minutos. O pequeno milagre de Mbappé frente ao Lyon (vídeo)

Kylian Mbappé trucidou Anthony Lopes no domingo. Entre o minuto 61 e 74, o avançado francês marcou quatro golos, um “póquer”, ao guarda-redes do Lyon. No final dos 90 minutos, equipa parisiense ganhou ao Lyon por 5-0.

Com este resultado, o PSG repôs a vantagem de sete pontos sobre o segundo classificado, o Lille, que também venceu nesta 9.ª jornada.