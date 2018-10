Luís Filipe Vieira é arguido no caso dos e-mails

Luís Filipe Vieira é arguido, há quase um ano, por corrupção desportiva do caso dos e-mails, juntamente com Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica acusado no âmbito do processo E-Toupeira, Pedro Guerra, comentador desportivo, e Adão Mendes, ex-árbitro de futebol, revela o “Correio da Manhã” esta terça-feira.

Segundo o matutino, esta informação consta de uma certidão que foi enviada para o processo que agora vai chegar à fase de instrução.

No documento em causa, lê-se que a apreensão dos telemóveis e Ipads de Luís Filipe Vieira foi feita no âmbito da sua constituição como arguido. Os conteúdos dos três aparelhos foram copiados pela Polícia Judiciária.