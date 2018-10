Caso dos e-mails. Justiça norte-americana não entrega bloggers ao Benfica

A identidade dos responsáveis pela divulgação dos e-mails do Benfica irá continuar anónima, apesar das várias investidas judiciais do clube encarnado. Nem a Google nem a Wordpress têm de divulgar os dados pessoais dos bloggers “Mercado do Benfica”, o “Artista do Dia” e o “Mister do Café”, decidiu um tribunal norte-americano na Califórnia, revela o “Jornal de Notícias” esta terça-feira. As queixas apresentadas pelo Benfica foram arquivadas.

A decisão judicial, a que o matutino teve acesso, é datada de 24 de setembro e não dá seguimento à pretensão do clube da Luz que visava responsabilizar a Google e outras empresas - a Automattic, entidade que gere o Wordpress; a Blogspot e a Cloudfare, plataforma de distribuição de conteúdos na internet - pela divulgação de correspondência interna do clube.

Segundo o “JN”, no caso da Google e da Automattic, o tribunal norte-americano deixa em aberto a possibilidade de o clube apresentar nova queixa sobre o mesmo assunto, se surgirem novos elementos.