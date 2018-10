Credor do Sporting pediu a falência do clube em março, ação corre no Tribunal do Comércio de Lisboa

A situação financeira do Sporting está cada vez mais apertada. Em março, uma empresa especializada na recuperação de créditos pediu a insolvência da SAD do Sporting, por uma dívida de mais de meio milhão de euros, revela o “Correio da Manhã” esta terça-feira. A ação começou por ser rejeitada, mas depois foi aceite no Tribunal do Comércio de Lisboa.

Segundo o matutino, o Sporting já contestou esta ação. Na defesa enviada para a justiça, o clube de Alvalade enumerou os cinco maiores credores para explicar que nenhum deles pediu a falência do Sporting, porque a SAD lhes dá garantias de estabilidade.

“Nenhum dos cinco maiores credores da SAD alegou qualquer incumprimento, nem sequer recorreu a qualquer meio judicial para recuperar os seus créditos, o que é sintomático da seriedade e honorabilidade dos compromissos assumidos”, lê-se na resposta.

Na missiva enviada à justiça, fica-se a saber que a Sporting SAD deve mais de 56 milhões ao Novo Banco; 29 milhões ao Millenium e sensivelmente o mesmo valor a um banco de investimento com sede na Alemanha; 12 milhões à Sporting Comunicações Plataformas e 6 milhões a um fundo de investimento irlandês.