Tiveram de segurar Florentino para não despedir Lopetegui

Na terça-feira à noite, o Real Madrid ganhou por 2-1 frente ao Viktoria Plzen, mas Florentino Pérez não ficou de todo satisfeito com o rendimento da equipa merengue. Por pouco, Lopetegui não foi despedido logo a seguir ao encontro da Liga dos Campeões, revela o “El Confidencial” esta quinta-feira. Antes da vitória diante do Plzen, há cinco jogos que o Real não ganhava.

De acordo com o matutino, José Ángel Sánchez teve de fazer contenção de danos e travar o presidente do Real Madrid, após o fim do jogo; este queria ir despedir Lopetegui.

O diretor desportivo do clube, contudo, acabou por conseguir convencer Pérez a dar mais uma oportunidade ao treinador espanhol e não fazer nenhuma mudança antes do clássico com o Barcelona, encontro marcado para o dia 28 deste mês, em Camp Nou.

Conforme tem sido avançado nos últimos dias, o Real Madrid já terá sondado José Mourinho para um possível regresso a Espanha. Apesar de o técnico português não ter deixado boas recordações dentro do balneário, as relações com a direção do clube sempre foram boas.