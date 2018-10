Autarquias ainda têm 107 milhões a pagar por estádios do Euro2004

O Euro2004 já foi há catorze anos, mas ainda há sete autarquias que estão a pagar os estádios que foram construídos na época; ao todo, ainda falta pagar 107,4 milhões de euros; Leiria é a câmara que tem a fatura mais pesada, conta o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira.

Leiria lidera as dívidas com 34,8 milhões por pagar, mas pode ser ultrapassada por Braga, que tem 29 milhões em dívida, mas está a braços com processos judiciais de mais 20 milhões de euros.

Segundo o Relatório e Contas de 2017 da Câmara de Leiria, estão por pagar 21 milhões de euros em quatro empréstimos bancários, mais 13,8 milhões do empréstimo contraído pela Leirisport, cujo ónus recaiu sobre a Câmara.

Coimbra em uma dívida de 15,7 milhões, Guimarães tem 7,6 milhões de euros em empréstimos por pagar. Aveiro e Porto têm uma ainda dívida na casa do sete milhões.

Por sua vez, as autarquias de Faro e Loulé têm ainda de pagar seis milhões pelo estádio do Algarve.