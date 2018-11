Adeptos do Benfica atacaram hotel onde estavam alojados holandeses do Ajax (vídeo)

Cerca de vinte adeptos do Benfica, vestidos de preto e encapuzados, atacaram com pedras e cadeiras um hotel junto ao Estádio da Luz, onde se hospedaram vários adeptos do Ajax, na noite de ontem, depois do empate da equipa encarnada. As imagens deste ato de vandalismo chegaram, entretanto, à internet.

Em declarações ao “Jornal de Notícias”, fonte da PSP confirmou que “os desacatos foram provocados por adeptos do Benfica”. Quando as autoridades chegaram ao local, parte dos adeptos envolvidos no incidente já teria dispersado do local.

O jornal holandês “De Telegraaf” revela que cerca de “cem adeptos do Ajax” foram surpreendidos por “adeptos encapuzados” no terraço do hotel; estes foram obrigados a correr para os quartos para se protegerem do ataque.