Arrependidos denunciam ordens de Bruno de Carvalho no ataque em Alcochete

O Ministério Público tem, neste momento, o testemunho de pelo menos quatro indivíduos envolvidos no ataque em Alcochete que apontam responsabilidades a Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, como autor moral do sucedido. BdC, que tem um passado nas claques do clube de Alvalade, terá utilizado a Juve Leo.

De acordo com o “Correio da Manhã” esta quinta-feira, Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação do clube aos adeptos, contou ao MP que o presidente deu “luz verde” a Mustafá, líder da Juve Leo, para o ataque de Alcochete.

Três elementos da mesma claque detidos após o ataque em Alcochete denunciaram também ter recebido ordens para lançar tochas contra Rui Patrício, no último encontro entre o Sporting e o Benfica da época passada.

Segundo os elementos da Juve Leo, a entrada de pirotecnia na bancada, para esse jogo, teve aprovação prévia de Bruno de Carvalho; mais: terá sido ele a dar instruções a Nuno Mendes “Mustafá” minutos antes do jogo, para lançar o ataque.

Durante o interrogatório na quarta-feita, tanto “Mustafá” como BdC negaram sempre todas as acusações. Nas alegações, o Ministério Público pediu prisões preventivas para Bruno e Mustafá. O juiz Carlos Delca só esta quinta-feira de manhã pelas 10h00 é que anuncia as medidas de coação.