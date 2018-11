Hazard revela nega ao PSG: “Não me atraiu. Sempre disse que para voltar à Ligue 1 tinha de ser para o Lille”

Eden Hazard, craque belga do Chelsea, é cobiçado por muitos. Nas últimas semanas, circularam várias notícias que o ligavam a uma possível transferência para Espanha, mais precisamente para o Real Madrid.

Em entrevista ao “Canal+” no domingo, Hazard não negou que esteja a pensar sair do clube inglês. “Em janeiro terei mais um ano de contrato. Se não renovo, uma saída é possível. O próximo verão é uma possibilidade, mas também depende do que acontecer na minha época desportiva no Chelsea”, atirou.

Um pouco mais à frente na conversa, o belga fez questão de garantir aos adeptos do Chelsea que sair em janeiro, contudo, não era uma opção. “Não vejo uma saída do Chelsea em janeiro. Não faria isso nem ao clube nem aos adeptos”, afirmou.

Segundo Hazard, no último verão, este foi contactado por responsáveis do Paris Saint-Germain. Porém, não ficou interessado. “Tive contactos do PSG, mas não me atraiu. Sempre disse que para voltar à Ligue 1 tinha de ser para o Lille”, rematou Hazard.