Renato Sanches: “Rui Vitória tem feito no Benfica aquilo que outros não fizeram e que é aquilo de que o clube precisa: apostar na formação”

O Benfica precisa de um milagre para seguir em frente na Liga dos Campeões. Um milagre e uma vitória mais do que difícil frente ao Bayern Munique, terça-feira, em Munique. Em entrevista ao “Record” esta segunda-feira, Renato Sanches, médio do Bayern Munique e ex-jogador do Benfica, deixa rasgados elogios a Rui Vitória e comenta a fase menos boa do clube da Luz.

"Rui Vitória tem feito no Benfica aquilo que outros não fizeram e que é aquilo de que o clube precisa: apostar na formação. Fico muito orgulhoso por ver alguns colegas meus, mais novos, a seguirem o mesmo caminho que eu segui. O futuro do Benfica tem de ser esse e passa pela formação", diz Renato Sanches.

Segundo o médio, o Benfica “é o melhor clube de Portugal e, por isso, é normal os adeptos contestarem quando os resultados não são os melhores.”

“A exigência é sempre muito grande, mas creio que, acima de tudo, têm de perceber que o Rui Vitória tem feito um trabalho muito bom desde que chegou ao clube. Conseguiu conquistar títulos nos primeiros anos em que esteve no Benfica e eu também lhe devo muito por aquilo que sou hoje, porque foi ele quem apostou em mim”, sublinhou o jogador português.

Quanto ao encontro para a Champions desta semana, Renato foi sincero: o Bayern quer ganhar. “O Benfica tem de nos ganhar para seguir em frente na competição, mas nós também temos de ganhar. É um jogo da Champions e, por isso, tudo pode acontecer. Temos apenas de trabalhar nestes próximos dias para preparar bem esse jogo muito importante e corrigir os erros que cometemos contra o Fortuna Düsseldorf”, afirmou.