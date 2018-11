Petit é o novo treinador do Marítimo

Petit é o escolhido para suceder a Cláudio Braga no comando técnico do Marítimo, avança a “Bola” esta terça-feira. O técnico português irá assinar um contrato válido até ao final desta temporada com a equipa insular.

Segundo o desportivo, neste momento, Petit, 42 anos, encontrava-se sem clube e isso facilitou o contacto e o processo negocial com o treinador que vai encontrar um balneário a necessitar de motivação para ultrapassar uma série de 10 jogos sem vencer.