Keizer quer “despachar” cinco jogadores do Sporting em janeiro

O mercado de transferências de inverno já está próximo e o Sporting é um dos clubes portugueses com mais interesse nesse período: precisa de reforçar a equipa e, ao mesmo tempo, despachar alguns jogadores, para emagrecer as contas do clube.

Segundo a edição da “Bola” esta quarta-feira, há cinco jogadores dos leões que fazem parte da lista de excedentários para Marcel Keizer e, pelo que depender dele, poderão ser vendidos já em janeiro: Viviano, Petrovic, Misic, Bruno César e Castaignos.

O guarda-redes italiano, contratado à Sampdoria, por exemplo, não somou qualquer minuto oficial com a camisola leonina e não faz parte das opções para futuro de Keizer.