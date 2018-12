Allegri: “A vitória do Modric será um estímulo para o Cristiano Ronaldo”

Massimiliano Allegri não tem dúvidas: Bola de Ouro 2018 deveria ter sido entregue a Cristiano Ronaldo e não a Modric.

“O Cristiano merecia a Bola de Ouro pelo que fez na Champions com o Real Madrid. No Mundial com Portugal não conseguiu chegar tão longe. A vitória do Modric será um estímulo para ele. Para fazer ainda melhor e recuperar o troféu para o ano que vem ao serviço da Juventus”, afirmou, de acordo com o “AS”.

Segundo Allegri, Cristiano Ronaldo “é um jogador extraordinário, um homem humilde, que se adaptou muito bem ao grupo e que dá uma grande competitividade em cada treino”.

“Apesar das suas conquistas e dos seus 33 anos, ainda cuida de cada detalhe”, frisou.