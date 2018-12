Pelé: “Para mim, Maradona foi um dos melhores jogadores que já existiu. Foi melhor que Messi? Foi. Muito melhor”

Um elogio do melhor jogador do século XX(diz a FIFA) para um dos melhores jogadores do mundo e de sempre: não há comparação possível entre Maradona e Messi, assume Pelé, em entrevista ao jornal “Folha de São Paulo”.

“Para mim, Maradona foi um dos melhores jogadores que já existiu. Se me está a perguntar se foi melhor que Messi? Foi. Muito melhor. Mas também existiram outros grandes nomes como Beckenbauer, Cruyff”, disse Pelé, sem hesitar.

Ainda na mesma conversa, Pelé deixou um elogio a Neymar, jogador que considera ser melhor que Mbappé. “É difícil defender Neymar por todas as coisas que ele faz além do futebol. Eu conversei com ele, disse-lhe que o futebol ele tem-no. Teve pouca sorte porque o Brasil não ganhou o Mundial e isso ficou marcado”, disse.