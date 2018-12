Varandas: “O Sporting vai vencer e não vai ser à força e com barulho”

Um Sporting sóbrio, eficiente em campo e sem espalhafato fora dele. Eis a visão de Frederico Varandas, o recém-eleito Presidente dos leões, para o clube, no próximo ano.

Varandas esteve, na quarta-feira à noite, presente na festa de Natal do Sporting, no Casino Estoril, e deixou uma mensagem aos sócios e adeptos: o Sporting atravessou um “ano atípico”, mas tudo começa agora a avançar pelo caminho certo.

“Foi há cerca de três meses que a Direção tomou posse, três meses intensos mas posso dizer que a primeira fase de reforma, reestruturação e reorganização do clube está praticamente concluída. Esta Direção não olha a caras e popularidade, acredita na competência e é com inteligência e competência que este clube vai vencer, não vai ser à força e com barulho”, disse.

Ainda no mesmo evento, Varandas adiantou ainda que o Sporting vai entrar numa “nova fase”: “Vamos terminar o ano como acreditei. A 9 de setembro acreditei que íamos virar o ano no futebol, no futsal, no hóquei, no voleibol a lutar pelo título. Isto é sinal de competência e de muito trabalho sério e honesto que se faz neste clube. Vamos entrar numa nova fase, de grande dinâmica, de uma onda verde que vai começar com o futebol a ajudar o que as modalidades já fazem”, afirmou.