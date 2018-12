Fafe. Árbitros emboscados e ameaçados por jogadores e pais

No passado sábado, em Fafe, após o jogo entre o Operário de Antime e o Santa Maria, de Barcelos, do Distrital da Divisão de Honra de Juniores A da Associação de Futebol de Braga, um grupo de jogadores e pais perseguiram e ameaçaram os juízes da partida, avança o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira. Um suposto penálti não assinalado, a favor da equipa do Antime, terá estado na origem de uma emboscada à equipa de arbitragem.

Após o fim dos 90 minutos, a equipa de arbitragem, liderada por Lucas Martins, um jovem fafense de 21 anos, saiu do campo do Antime em direção a Fafe, onde estavam estacionados os carros dos outros dois elementos. Parte desse percurso foi efetuado sob o controlo da GNR. Porém, a patrulha policial, mais à frente, acabou por seguir caminho ao posto da GNR, já que nada fazia prever qualquer incidente.

Os GNR estavam, contudo, errados. Ao chegarem à Praceta Dr. Parcídio de Matos, que funciona como uma espécie de ponto de encontros dos árbitros fafenses em dia de jogo, a viatura onde seguiam os árbitros foi barrada por dois carros, um pela frente e outro por trás.

Desses carros, conta o “JN”, saíram cerca de 10 pessoas, identificadas com o Antime, e começaram a ameaçar o árbitro, tentando abrir as portas do carro. Como não conseguiram, insultaram-no e pontapearam a viatura.

Após este incidente, Lucas Martins dirigiu-se à GNR, apresentando uma queixa-crime que seguirá para inquérito judicial.

No dia seguinte à tarde, quando o árbitro dirigia um outro jogo do campeonato distrital, o pai de um dos jogadores do Antime e mais "outras pessoas" foram a casa do juiz. Terão perguntado ao pai de Lucas pelo árbitro e pedido para que a queixa na GNR fosse retirada.

O pai do árbitro recusou-se a interceder junto do filho. Uma das pessoas terá dito, então, ao pai que os jogadores em causa são jovens e que "poderia haver o azar de um atropelamento" ou de "aparecer com as pernas partidas".