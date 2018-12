A pluviosidade na baliza do Real Madrid ou como CR7 segurava o “guarda-chuva”. “Quando chovia, ninguém se molhava”, diz Jordi Cruyff

Há jogadores que fazem a diferença e que são capazes levantar uma equipa num momento de aperto, bloquear a chuva que podia dar azo a quedas embaraçosas. Cristiano Ronaldo é um deles, é o homem do “guarda-chuva” que salvou muitas vezes o Real Madrid nos últimos anos, diz Jordi Cruyff, treinador holandês filho de Johan Cruyff, em entrevista ao deportivo “Sport” esta quarta-feira.

“Analisas o Real Madrid e vês que o Cristiano Ronaldo era o homem que segurava o guarda-chuva. Quando chovia, ninguém se molhava. Agora não há guarda-chuva. Cada equipa precisa de um fora de série. O Messi cumpre este papel há muitos anos no Barça. É o melhor”, afirmou.

Segundo o treinador holandês, o vencedor da Liga dos Campeões não é sempre melhor equipa da Europa, mas sim aquela que faz melhores jogos de forma pontual.

“A regularidade é para o campeonato. Na Champions, com um equívoco do VAR ou de um árbitro, um erro de um jogador, pode fazer-te perder o título. Em muitos casos, quem ganha a Liga dos Campeões não é a melhor equipa da Europa, mas sim aquela que faz os melhores jogos de forma pontual. Se não é assim, como se pode explicar que uma equipa que ganha a Champions termina a Liga a 15 pontos do campeão?”, atirou Jordi Cruyff, numa alusão ao que aconteceu no campeonato espanhol na última época: o Barcelona venceu La Liga e o Real terminou na terceira posição da tabela.