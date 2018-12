As preces de Arthur vão para Paris: “Rezo para que Neymar regresse ao Barcelona”

A novela em torno de um possível regresso de Neymar ao Barcelona continua nos desportivos espanhóis, apesar de o brasileiro já ter saído de Camp Nou há quase ano e meio. Mesmo ontem, dia de Natal, e esta quarta-feira, dia 26 de dezembro, a chama deste velho romance não desapareceu.

Segundo o “AS” na terça-feira, o craque brasileiro continua em contacto com responsáveis do Barcelona e já fez saber que quer regressar a Espanha - algo que já foi noticiado várias vezes, na realidade. O problema, contudo, está no Paris Saint-Germain. O clube parisiense não deixará sair Neymar por menos daquilo que pagou por ele: 222 milhões de euros.

Já esta quarta-feira, em entrevista ao “Mundo Deportivo”, foi a vez de Arthur, médio que chegou a Camp Nou no verão, de falar sobre a possibilidade de um regresso de Neymar ao Barcelona… e deixar uma prece nesse sentido.

“Rezo para que Neymar volte ao Barcelona. Ele é um craque, indiscutível e acho que quantos mais bons jogadores tivermos na equipa, melhor será. Estou a torcer muito pelo regresso dele, mas quem decide é ele. É um amigo e um profissional que admiro muito, ficaria felicíssimo se voltasse", disse.

Neymar, recordemos, representou o Barcelona entre 2013 e 2017.