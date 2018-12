Coates: “Jorge Jesus merecia mais por tudo o que fez no Sporting”

Sebastián Coates chegou ao Sporting em 2015 a título de empréstimo, o que quer dizer que em Alvalade já orientado por quatro treinadores: Jorge Jesus, José Peseiro, Tiago Fernandes e Marcel Keizer. Com todos, diz, teve “boas relações, de respeito”. “Por sorte, pude jogar com todos eles e mesmo quando não joguei, mantive sempre uma relação cordial. Às vezes, o futebol tem essa coisa de os resultados mandarem, mas a nível pessoal, a relação sempre foi muito boa com todos”, contou o defesa, em entrevista ao “Jogo” esta quarta-feira.

Ainda assim, o uruguaio recorda Jorge Jesus, o treinador que o foi buscar ao Sunderland, em particular. “Tem muita experiência e quiçá a forma como terminou não tenha sido a melhor. Merecia mais, por tudo o que fez no Sporting. Mas tomou a decisão de ir para outro clube, fora de Portugal, para ter outro tipo de experiências. Creio que o vai ajudar a melhorar”, disse.

Quanto a Marcel Keizer, o atual técnico do clube, Coates deixou largos elogios. “O míster pede para percebermos a sua táctica. Pediu-nos para atacar, marcar golos e pressionar. Logicamente que vamos melhorar todos estes aspetos de jogo para jogo. Os treinos são muito bons, com muita dinâmica e isso ajuda-nos a ganhar a condição física para estar à altura dos seus pedidos dentro do campo”, atirou.

Objetivos para a época estão a ser "cumpridos"

O Sporting está a viver uma época de acordo com os objetivos estabelecidos no início da mesma, garante Coates. “Quando começou os nossos objetivos eram claros: chegar a meio do ano a lutar por todas as provas - conseguimos alcançar essa meta. Estamos a demonstrar de dia para dia que somos muito bons”, disse o defesa ao “Jogo”.

Segundo o jogador de Alvalade, a mensagem passada por Frederico Varandas à equipa, quando assumiu a liderança do Sporting, foi clara. “Uma coisa é exigir os títulos, outra coisa é passar uma mensagem de tranquilidade e de apoio para lá chegarmos. É essa última mensagem que o treinador e o presidente têm passado aos jogadores. Para eles, o mais importante é que continuemos a lutar e a dar o nosso melhor por esta camisola, pois esse é o melhor caminho para chegarmos aos títulos”, contou.