Gedson: “Quando não der para jogar bem, o nosso foco é ganhar”

CHAMPIONS | BAYERN-BENFICA Sport Bartleby e Benfica: preferir não o fazer Facebook Twitter E-Mail Foto António Cotrim / Lusa FOTO ANTÓNIO COTRIM / LUSA Esta terça-feira há Bayern-Benfica (20h) mas nesta página haverá muito Rui Vitória. Porque é preciso dizer uma ou duas ou várias coisas sobre o funcionário do mês na Luz TEXTO LUÍS CRISTÓVÃO Enrique Vila-Matas, Franz Kafka e Zeus entram num bar. Diz o primeiro: “Há algum tempo que persigo o amplo espectro do síndroma de Bartleby no futebol, há algum tempo que estudo a doença, o mal endémico das equipas contemporâneas, a pulsão negativa ou a atração pelo nada que faz com que certos treinadores, embora tendo uma consciência futebolística muito exigente (ou talvez precisamente por isso), depois de avançarem com uma obra, fiquem, um dia, literalmente paralisados para sempre”. É nesta formulação vilamatiana que me encontro com o atual momento de Rui Vitória no Sport Lisboa e Benfica. Preso nas dúvidas que nascem do seu processo de jogo, enleado na necessidade de respeitar o plano diretivo que assinou como seu, exposto, como outros antes dele, a assumir sozinho tudo o que de bom (e, sobretudo, o de mau) acontece no seio do futebol profissional do seu clube. E, isto, em vésperas de voltar a Munique, para um jogo decisivo na caminhada deste ano na Liga dos Campeões. O PROCESSO: A PRISÃO DE ALGUÉM QUE NÃO FEZ QUALQUER MAL Pergunta séria: tendo em conta aquilo que se conhecia do treinador Rui Vitória, onde se esperaria encontrar a equipa do Benfica no início da quarta temporada sob o seu comando? A tentação da maioria será dizer que se esperaria que a equipa jogasse “melhor”, mas, de forma concreta, conhecendo o seu percurso pelo Fátima, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, que pistas existiam para desvendar a evolução do processo da sua equipa? Para lá do 4-3-3, sistema que era o mais recorrente nas suas equipas, pouco mais se poderia dizer. Porque nunca, no seu trajeto, Rui Vitória fora treinador de uma equipa grande ou, sequer, tinha sido identificado com potencial para tal, apesar dos bons trabalhos realizados nos vários contextos por onde passou. Foto Nuno André Ferreira / Lusa FOTO NUNO ANDRÉ FERREIRA / LUSA A equipa do Sport Lisboa e Benfica é, assim, herdeira direta dessa decisão inaugural da contratação de Rui Vitória. Em momento algum a questão tática ou de evolução de modelo de jogo esteve em causa para o contratar. Também, por isso, se assistiu com natural perplexidade aos primeiros meses do treinador no Benfica, testando e experimentando, arriscando abdicar do trabalho que havia realizado na equipa o treinador anterior, até compreender que, por vezes, o melhor que se pode fazer para mudar é continuar a fazer exatamente o mesmo. Ainda assim, à terceira época, depois de dois títulos nacionais acumulados no currículo, as existências iam-se rarificando, ora pela saída de jogadores, ora pelos anos que acresciam ao cérebro e aos músculos dos jogadores que ficavam, ora ainda porque o treino não corresponderia ao conhecimento que os seus adversários haviam acumulado. Rui Vitória encontrou forma de se aproximar às suas preferências e mesmo tendo falhado um terceiro título e realizado uma passagem pela Liga dos Campeões a todos os níveis lastimável, manteve-se na disputa do campeonato e assegurou haver ainda uma quarta vida para gastar na frente da equipa do Benfica. Óbvio, em todo este processo há quem esteja satisfeito com a forma como Rui Vitória gere a equipa, apesar de nas bancadas e nas análises que se fazem ao trabalho do treinador do Benfica o grau de insatisfação se ter tornado crescente e evidente, ao ponto de lenços brancos, vaias e assobiadelas se soltarem das bancadas até em dias em que a equipa vence. Luís Filipe Vieira, o presidente, e Rui Costa, o diretor desportivo, nunca denotaram o mínimo incómodo com aquilo que a equipa apresenta em campo, independentemente dos resultados não aparecerem como antes, quais Bartlebys do dirigismo. O Rui Vitória do projeto, ao contrário do Rui Vitória do processo, continua a ser consecutivamente nomeado funcionário do mês. Foto Rafael Marchante / REUTERS FOTO RAFAEL MARCHANTE / REUTERS O QUE HÁ DE ASSOMBROSO EM ASSUMIR QUE SEREMOS IGUAIS PARA SEMPRE Vivemos em dias em que novidade e genialidade são preceitos obrigatórios para vermos reconhecido o nosso sucesso. Constantemente somos convocados para apresentar as nossas diferenças, a nossa capacidade de sermos novos, preferencialmente com um toque de génio que nos permita parecer donos de um saber inacessível. Rui Vitória estará bem consciente dessas necessidades, adequando-se a elas em momentos como a recente palestra apresentada aos alunos da Faculdade de Motricidade Humana. No entanto, na maior parte das vezes opta simplesmente por não fazer o mínimo esforço para se adaptar aos tempos que correm. Num exercício de despojamento do seu treinador, a equipa do Benfica tem visto passar os dias ao sabor das capacidades individuais dos seus jogadores. No sector mais recuado, a necessidade de um líder acaba por ser a principal nota a sublinhar do comportamento coletivo. Onde antes houve Luisão, hoje divide-se a expectativa entre Jardel e Rúben Dias, com o jovem português a assumir na maior parte do tempo essa responsabilidade, perante as lesões e indisponibilidades do seu companheiro. É o primeiro microprocesso individual dentro do processo coletivo de Rui Vitória. Anotam-se ainda os casos de André Almeida e Grimaldo, peças essenciais no encerrar dos flancos, algo que o português acaba por assumir com menos erros do que o espanhol, também pela natureza da participação de cada um no processo ofensivo. Ao falar de microprocesso dentro do processo mais global, sugiro que parte do trabalho do treinador tem passado por perspetivar como cada jogador cresce para poder dar respostas às necessidades da equipa. No sector intermédio, Fejsa é o elemento-chave da estrutura, mantendo qualidades na forma como policia o território, mas acabando por se ver exposto, quer no 4-4-2, quer no 4-3-3, à forma como os seus colegas se incorporam no terreno de jogo. Isto porque os problemas da equipa do Benfica têm passado também pelo terceiro elemento do meio-campo e a sua conjugação com Pizzi. Na teoria, o internacional português acaba por ter uma missão mais importante com bola, sobrando para a opção entre Gabriel e Gedson Fernandes uma maior dedicação defensiva. Mas nem sempre tem sido esse o caso, por algumas dificuldades posicionais que Gedson ainda apresenta. Uma vez mais, o microprocesso. A evolução individual de Gedson, a caminho da maturidade, e a incorporação de Gabriel no novo coletivo acabam por ter peso na forma como a equipa se consegue apresentar, incorporando assim debilidades que são individuais a um processamento coletivo que lhes está demasiado exposto. FOTO PEDRO NUNES / REUTERS