Nani: “Não foi o Bruno Fernandes que tomou a decisão de rescindir contrato. Fizeram-lhe a cabeça e ouviram os ‘dlim-dlims’”

Não se fale do que não merece ser recordado. Eis a lógica de Nani quanto ao ataque à academia do Sporting que ocorreu em maio deste ano. Segundo o capitão do Sporting, o que se passou em Alcochete “é para esquecer, é passado”.

“Já ninguém se lembra disso! Quem gosta e vibra com o futebol já esqueceu. As pessoas que sofreram mais com essa situação já não se lembram. Não vale a pena falar mais sobre isso, pois a maioria tenta ao máximo que não se fale. Se falarmos, recordamos”, garantiu o médio, numa longa entrevista concedida ao “Record” esta quarta-feira.

Pouco depois de ter chegado a Alvalade durante o verão, Nani “roubou” o lugar a Bruno Fernandes como capitão da equipa. O jovem médio, que chegou a rescindir contrato com o clube de Alvalade mas depois regressou, deixou marcas na memória dos adeptos. Muitos viram a sua rescisão como uma traição.

Em declarações ao desportivo, Nani acorreu em defesa de Bruno Fernandes. “Não foi o Bruno que tomou esta decisão [de rescindir contrato]! Talvez um empresário, um familiar. Fizeram-lhe a cabeça e ouviram os ‘dlim-dlims’ [faz o gesto de moedas a cair]. Disseram-lhe logo que era uma oportunidade e uma hipótese de encaixar uns 5 milhões… É aquela ilusão! Por causa disto, muitos dão tiros nos pés, pois esquecem-se que, para enriquecer no futebol, é preciso jogar à bola”, atirou.

O anti-jogo em Portugal “é uma pouca-vergonha”

Há coisas que irritam Nani no futebol em Portugal e o anti-jogo é uma delas, confessou o médio português ao “Record”. “Não sou a favor do antijogo, não gosto de ver um jogador a ficar no chão a reclamar. Aqui, em Portugal, é uma pouca-vergonha, desculpem-me dizer isto, mas é uma coisa que temos de melhorar”, atirou.

Segundo o jogador, em qualquer lance ouve-se um “ahhh”. “Gritos estúpidos. Fomos jogar com o Santa Clara e o lateral-esquerdo, o Mamadu, um gajo cheio de músculos que até me enervou. Cada vez que lhe tocava era ‘ahhh’! Eu só lhe disse: ‘Estás sempre a gritar, mano’…. Até o árbitro disse que era verdade e pediu-lhe para parar com os gritos. Qualquer toque com a mão na cabeça, por trás, ouve-se um ‘ahhh’! Também grito, não digo que sou um santinho, mas não é em todos os lances. É só sentir que estão pressionados e sentem um toquezinho. Não dá para jogar futebol assim!”, explicou.

A saída de José Mourinho do Manchester United

Nani, que fez parte da colheita de jogadores que o Manchester United veio buscar a Alvalade no início dos anos 2000, confessa ter visto a saída de Mourinho de Old Trafford “com alguma tristeza”. “É um grande treinador, com um excelente currículo e que já demonstrou, várias vezes, que é um dos melhores do Mundo. Os resultados não aconteceram, mas sabemos que este tipo de processos levam tempo”, começou por dizer.

Para o médio português, os red devils deviam ter “dado” pelo menos mais uma temporada a Mourinho. “O problema é que um clube como o United não pode, nesta altura, esperar tanto tempo como há uns anos, quando Ferguson pegou na equipa. Ele esteve 10 épocas sem ganhar o título!”, lembrou.