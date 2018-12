Messi: “O Cristiano foi um grande jogador para a Liga espanhola. Os nossos duelos eram muitos bonitos”

Tal como Espanha, também Lionel Messi sente (alguma) falta de Cristiano Ronaldo na La Liga. “O Cristiano foi um grande jogador para a Liga espanhola e para o Real Madrid. Os nossos duelos eram muitos bonitos, mas eu olho para o de sempre, que é para a minha equipa e conseguir coisas aqui, esteja ele ou não”, confessou Lionel Messi, jogador-estrela do Barcelona, em entrevista à “Marca” esta quinta-feira.

No início da temporada, Messi já havia dito em entrevista que o Real Madrid era um grande clube, “dos melhores do mundo e com jogadores de sobra”. Porém, a saída de “Cristiano deixaria qualquer equipa a sentir a sua falta”, sublinhou.

Neymar pode regressar ao Barcelona?

Por Messi, a resposta é sim. Mas o Paris Saint-Germain pode estar pouco interessado nessa possibilidade. “Gostaríamos que regressasse, tanto pelo que significaria enquanto reforço [do plantel] como para o balneário. (...) Ao mesmo tempo, acho muito difícil que saia de Paris. O PSG não vai deixar que lhe roubem Neymar”, disse.

Ausência no top-3 da Bola de Ouro

“Sabia que esta temporada não tinha possibilidade de ganhar. Ouvia os nomes que estavam a ser falados e sabia que não ia estar entre eles. A partir daí, não esperei ser terceiro, quarto ou quinto. Não me surpreendeu [ficar em 5.º] porque já não esperava nada”, confessou.

Elogio a Guardiola

Messi sente saudades de trabalhar com o atual treinador do Manchester City. “É difícil neste momento, mas gostaria de voltar a trabalhar com Guardiola. Para mim, é um dos melhores treinadores do mundo”, disse.