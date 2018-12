Racismo no Inter-Nápoles. Ancelotti defende Koulibaly e CR7 pede “educação e respeito”

Itália começa a ter um histórico demasiado longo de casos de racismo dentro de estádios de futebol. Na quarta-feira à tarde, Kalidou Koulibaly, defesa senegalês do Nápoles, foi alvo de insultos racistas, durante a partida com o Inter de Milão. Carlo Ancelotti, treinador da equipa napolitana, pediu ao árbitro da partida para interromper o jogo, mas este não acedeu. “Pedimos por três vezes para o jogo ser suspenso, eles passaram o aviso nos altifalantes por três vezes”, disse o técnico no final da partida.

Koulibaly foi expulso aos 80 minutos do encontro. Após uma falta que lhe valeu um cartão amarelo, o defesa senegalês aplaudiu o árbitro em protesto pela sua decisão, e o juiz da partida acabou por mostrar-lhe o segundo amarelo.

“O Koulibaly estava certamente irritado. Geralmente, ele é muito calmo e profissional, mas teve de ouvir gritos de macaco durante o jogo. (...) Estão-nos sempre a dizer que o encontro​ pode ser interrompido​, mas quando? Depois de quatro ou cinco avisos? Se calhar temos de resolver o assunto pelas próprias mãos e deixar de jogar na próxima vez que aconteça. Provavelmente vão-nos dar a derrota se sairmos, mas estamos preparados para isso. Ver isto não é bom para o futebol italiano”, explicou Carlo Ancelotti.

Ainda ontem, Koulibaly reagiu aos insultos racistas numa publicação no Twitter. "Estou orgulhoso da minha cor de pele. Orgulhoso de ser francês, senegalês, napolitano: um homem", escreveu.

Também Cristiano Ronaldo já se manifestou solidário com Koulibaly. CR7 publicou, no Instagram, uma fotografia ao lado do jogador senegalês, com a mensagem: “No Mundo e no futebol desejo sempre educação e respeito. Não ao racismo ou a qualquer ofensa e discriminação.”

Esta não é primeira vez que Koulibaly é vítima de incidentes racistas. Em fevereiro de 2016, num jogo no estádio da Lazio, o defesa senegalês foi alvo do mesmo tipo de cânticos.