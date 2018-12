Bruno Fernandes: “Não ganhei um euro em voltar ao Sporting e podia estar de bolsos cheios”

Que não digam a Bruno Fernandes que ele foi calculista ou quis ganhar dinheiro ao rescindir contrato com o Sporting no último verão. Em entrevista à “Bola” esta sexta-feira, o médio dos leões garantiu saiu de Alvalade por causa do ataque em Alcochete, não Bruno de Carvalho, e que regressou - sem receber nem mais um euro por isso - pelo sentimento de “dívida” que tinha para com o clube.

“Achei por bem que por tudo aquilo que o Sporting me deu, por toda a oportunidade que eu tive e que por todo aquele acolhimento dado pela maioria dos adeptos, pelo carinho que me deram desde o momento que cheguei até esse momento da minha decisão, achei por bem voltar. Também pelo bem da minha carreira obviamente, para poder continuar num clube no qual os objetivos eram os mesmos que os meus”, diz.

O dinheiro nunca foi uma questão, frisou Bruno Fernandes. “Voltei pelos mesmos valores. Estou muito tranquilo para falar sobre esse assunto, as pessoas que me são mais próximas sabem que eu não ganhei um euro em voltar para o Sporting, e neste momento podia estar com os bolsos cheios, não só ao voltar para o Sporting como em ir para outro clube qualquer”, disse.

O internacional português revelou ao desportivo, inclusive, que discutiu com o seu agente quando tomou conhecimento de uma comissão paga pelo clube quando regressou a Alvalade. “Foi uma das coisas pelas quais tive uma discussão com o meu agente porque eu não sabia dessa comissão e confrontei-o com isso. Confrontei-o porque o meu objetivo, e ele sabia que o meu foco a vir para o Sporting seria vir com o mesmo salário, vir com as mesmas condições e quando chegasse a nova direção, se achasse por bem renovar-me o contrato, renovaria”, contou.

Questionado quanto ao futuro, Bruno Fernandes apontou como principal objetivo a conquista de troféus pelos leões. “Vejo-me ainda no Sporting até conseguir conquistar tudo o que tenho para conquistar e o que o clube tem para conquistar. E a ganhar cada vez mais o meu espaço e a ter cada vez mais protagonismo e a melhorar os números que hoje em dia importam muito”, disse.