“Quando acordei, todas as minhas roupas tinham desaparecido e havia sangue em toda a parte.” O relato das vítimas de Keramuudin Karim

Keramuudin Karim, presidente da Federação de Futebol do Afeganistão, passou por herói durante muitos anos, mas, no início deste mês, começou a vir à superfície uma nova face, uma imagem tenebrosa. O responsável máximo do futebol afegão desde 2004 foi suspenso no dia 12 de dezembro por infração do código de ética, anunciou a FIFA em comunicado, após o jornal britânico “Guardian” ter revelado várias queixas de violência e abusos sexuais de jogadoras da seleção feminina do Afeganistão.

Esta sexta-feira, o mesmo jornal publica o testemunho de várias atletas. Por questões de privacidade, todos os relatos foram concedidos ao matutino sob anonimato.

Num caso, Karim encostou uma arma à cara de uma atleta, deu-lhe um murro na face e violou-a num quarto secreto, ao qual só havia acesso do seu escritório. Para a silenciar, ameaçou matá-la e à sua família, caso fosse fazer queixa ou falar com jornalistas.

A jogadora em causa, após um treino, foi ao gabinete de Karim pedir dinheiro para cobrir os custos de transporte. “Eu pedi ajuda. Ele começou a tentar aproximar-se de mim e disse: ‘Quero estar próximo de ti, quero ver o teu corpo’”, contou.

Karim ordenou-lhe, então, que o seguisse até à sala secreta. ”Era como um quarto de hotel, com casa de banho e tudo. Ele disse-me para entrar. Eu avancei, e ele atrás de mim trancou a porta”.

Quando Karim tentou empurrá-la para a cama, a atleta resistiu. “Levantei-me e tentei lutar, mas ele deu-me um murro na cara. Caí na cama. Voltei a tentar levantar-me e ir até à porta, mas esta não abriu, pois a fechadura funcionava com um sistema de impressão digital. Não tinha como sair. Ele voltou a esmurrar-me na cara e na boca. Saiu sangue do meu nariz e lábios. Ele começou a bater-me, caí na cama e tudo se tornou escuro [perdeu os sentidos]”.

“Quando acordei, todas as minhas roupas tinham desaparecido e havia sangue em toda a parte. Estava a tremer, não sabia o que me tinha acabado de acontecer. A cama estava coberta de sangue, sangue que tinha vindo da minha boca, nariz e vagina.”

Revoltada com o que sucedera, a jogadora tentou reagir, dizer que ia contar aos jornais o que havia acontecido, mas Karim não hesitou em ser ainda mais violento. “Ele pegou numa arma, a sua arma, e apontou-a à minha cabeça e disse: “Vês o que te fiz? Posso disparar e o teu cérebro vai espalhar-se por todo o lado. E posso fazer o mesmo à tua família.”

Outra vítima de Karim contou que este ameaçou cortar-lhe a língua, em frente às colegas de equipa, depois de ela ter escapado durante uma tentativa de assédio sexual.

Uma terceira atleta sofreu outro tipo de consequências. Após Karim ter tentado beijá-la e ela ter fugido, foi excluída da equipa e acusada de ser lésbica. Segundo esta vítima, o comportamento de Keramuudin Karim era conhecido dentro e fora da equipa. “O seu comportamento tornou-se aceitável entre a equipa de futebol feminino”, contou.