Sr. Presidente Piqué? Espanhol pensa reformar-se em 2020 e atacar a liderança do Barcelona

Piqué, defesa-central do Barcelona, é um homem de muitos investimentos estratégicos - dentro e fora do futebol. Neste momento, com 32 anos, já pensa no futuro. E na forma como vai ocupar-se na “reforma”, escreve o “Mundo Desportivo” esta sexta-feira.

De acordo com a publicação, o internacional espanhol já comunicou à administração do Barcelona que pretende retirar-se dos relvados em 2020; terá, inclusive, recusado renovar o contrato. Ou seja, o jogador deverá pendurar as chuteiras no final da próxima temporada.

Isto, contudo, não quer dizer que Piqué pretenda afastar-se de Camp Nou. Muito pelo contrário, a ser verdade o que o “Mundo Desportivo” escreve hoje. No verão de 2021, o espanhol deverá concorrer à presidência do clube catalão.

Esta cenário já chegou mesmo aos ouvidos do atual líder do clube, Josep María Bartomeu, assim como vários outros dirigentes.

Para a sua equipa de ataque à presidência do Barcelona, Piqué pretenderá usar alguns trunfos: velhas estrelas como Xavi, Puyol e Iniesta.