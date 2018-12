Rúben Dias: “Jogo duro? Disputo cada bola dentro daquilo que são as regras”

Já se perdeu a conta às vezes que Rúben Dias, defesa-central do Benfica (e da seleção nacional, nos últimos meses), foi criticado por jogadores de equipas adversárias por jogar duro. Ainda assim, Rui Vitória nunca o tirou de campo; pelo contrário, o português tornou-se um dos jogadores essenciais dos encarnados.

Em entrevista ao “Jogo” esta segunda-feira, Rúben Dias foi questionado sobre o seu estilo de jogo mais ríspido. “Sou um jogador leal, que disputa cada bola dentro daquilo que são as regras, nem vale a pena alongar-me sobre isso”, disse.

No último verão, o jovem português foi apontado como reforço do Lyon e da Juventus. Recebeu, inclusive, elogios de Chiellini.

“Fico muito feliz em relação aos comentários de Chiellini. O facto de um jogador da dimensão dele referir o meu nome... Mas em relação ao resto, faz parte do futebol. É o momento atual, fala-se muito, é uma parte que me passa ao lado, o foco é onde estou e estou aqui, no Benfica”, afirmou.

Quanto ao futuro, Rúben Dias garantiu querer continuar no Benfica. “Planeio o meu futuro no dia de amanhã e em treinar uma e outra vez para ajudar a minha equipa”, disse.