Sporting. Rafael Camacho aka “Black Ronaldo” deverá chegar de Inglaterra por empréstimo

Rafael Camacho, médio de 18 anos do Liverpool, deverá ser um dos reforços de inverno do Sporting de Marcel Keizer. Segundo o “Record” esta quarta-feira, está praticamente tudo acertado para a transferência do jogador português. O internacional sub-20, apelidado em Inglaterra de “Black Ronaldo”, chegará aos leões cedido pelo Liverpool até ao final da época. O jovem é esperado em Lisboa nas próximas horas para assinar contrato.

De acordo com o desportivo, Camacho era também desejado pelo Benfica, mas a SAD verde e branca antecipou-se ao rival, chegando a um princípio de acordo tanto com o clube inglês como com o avançado.

No Liverpool, Camacho chamou à atenção de Jugen Klopp. Durante a pré-época, foi utilizado na defesa da equipa principal em várias ocasiões.

A confirmar-se a transferência de Rafael Camacho para Alvalade, trata-se do segundo reforço para a frente de ataque do Sporting, depois de Luiz Phellype.