Marega pára dois meses

Más notícias para Sérgio Conceição: a lesão contraída por Moussa Marega, durante o jogo com o Vitória de Guimarães, é grave. O avançado maliano, um dos principais elementos do ataque do FC Porto, contraiu uma rutura muscular na coxa esquerda deverá ficar de fora por um período que pode chegar aos dois meses.

Esta lesão impedirá Marega de marcar presença em vários dos grandes jogos agendados para os próximos tempos: irá falhar os oitavos de final da Liga dos Campeões, diante da AS Roma, as meias finais da Taça de Portugal, ante o Sporting de Braga, e o clássico com o Benfica, relativo à 24.ª jornada da I Liga.

Moussa Marega, recorde-se, é atualmente o melhor marcador do FC Porto: o internacional maliano soma 16 golos apontados 31 jogos disputados esta temporada, sendo que cinco foram marcados na Liga dos Campeões.