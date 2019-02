Varandas pediu explicações ao plantel após derrota no clássico

Frederico Varandas não gostou da exibição do plantel leonino na derrota com o Benfica - por razões óbvias. A derrota pesada manchou o registo positivo de Marcel Keizer, atordoou mesmo os adeptos mais crentes.

Na segunda-feira, conta o jornal “A Bola”, o presidente do Sporting reuniu a equipa na Academia em Alcochete para pedir explicações. “Que se passa?” - foi uma das questões feitas por Frederico Varandas aos jogadores do Sporting.

De acordo com o desportivo, Varandas fez questão de deixar uma mensagem de confiança, mas também de exigência ao plantel.

O presidente terá dito que esperava uma resposta do plantel já na quarta-feira, no jogo com o Benfica no Estádio da Luz, referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.